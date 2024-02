A San Valentino le coppie potranno visitare il museo M9 pagando un solo biglietto

M9 – Museo del ’900 festeggia San Valentino con una promozione speciale per i visitatori: nella giornata di mercoledì 14 febbraio, infatti, tutte le coppie potranno visitare il museo pagando il prezzo di un solo biglietto, pari a dieci euro.

In occasione di questa speciale giornata, inoltre, alle prime coppie verrà regalato un palloncino rosso a forma di cuore ispirato all’opera Girl with Balloon di Banksy, che sarà esposta, tra le altre, nella mostra Banksy. Painting Walls al terzo piano del Museo che aprirà al pubblico il 23 febbraio. Ed è proprio per i lavori di allestimento della mostra che M9 sarà chiuso straordinariamente nella giornata di venerdì 16 febbraio: non sarà dunque possibile accedere al museo per il pubblico, eccetto per le scolaresche che avevano già programmato la visita.