Summer Festival, La macchina del tempo 80 con Ivana Spagna, Johnson Righeira, Gazebo

Il 28 luglio, sul palco del Mirano Summer Festival, appuntamento con "La macchina del tempo 80", evento per tutti gli amanti degli anni '80 con le canzoni che hanno definito un’intera generazione e non solo. In un’unica serata, una line-up che include iconici artisti tra cui Ivana Spagna, Johnson Righeira, Gazebo, Tracy Spencer, Marco Ferradini, Scotch, Via Verdi e P. Lion, accompagnati dalla band Evolution 80 e dal corpo di ballo Jam Session Crew.

Una serata caratterizzata dai ritmi frenetici della dance e dalla dolcezza delle ballate romantiche. Il palco del Summer Park non solo risuonerà le colonne sonore di quegli anni dorati, ma emozionerà il pubblico con giochi di luce e coriandoli e, in conclusione di serata, con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Mirano.

"La macchina del tempo 80" è il risultato del sogno di Michele Siviero, che anni fa ha deciso di seguire la sua più grande passione. Grazie alla sua determinazione e alla sua visione, oggi questo spettacolo è diventato realtà, pronto a regalare emozioni senza tempo a tutti i suoi spettatori.