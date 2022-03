Madame in concerto a Jesolo al Suonica Festival 2022

Madame, artista rivelazione del 2021, farà tappa anche a Jesolo con il suo tour estivo che la porterà in giro per i principali festival musicali italiani. L'appuntamento è per mercoledì 13 luglio 2022, in occasione del Suonica Festival al Parco Pegaso.

Madame in concerto a Jesolo

Il "Madame in tour" sarà l’occasione per l’artista di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico "Madame", album certificato Doppio Disco di Platino, pubblicato da Sugar Music, che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino).

I biglietti per le date outdoor nei festival estivi sono disponibili dalle 14.00 di venerdì 18 marzo, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.friendsandpartners.it.