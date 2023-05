Al via il maggio musicale di Marghera con la "Cavalleria rusticana" di Mascagni

Nel rinnovato teatro Aurora si terrà il "Maggio musicale" margherino, la rassegna nata dalla collaborazione tra il Comune di Venezia, l'associazione Marghera 2000 e il conservatorio Benedetto Marcello.

Il programma

Il calendario degli appuntamenti (che inizieranno sempre alle ore 21) si aprirà sabato 6 maggio con la “Cavalleria rusticana” di Mascagni, messa in scena con la regia di Morassi e la direzione del maestro Luisa Russo, con i cantanti ed i musicisti dell’Orchestra del Conservatorio “Benedetto Marcello”.

Sabato 13 sarà la volta di “Pier Paolo Pasolini Memory”, uno spettacolo che, attraverso l’esecuzione di brani di alcuni grandi autori italiani contemporanei (come Dalla, De Gregori, De Andrè, Modugno) cantati da Lorenzo Tonon, con l’accompagnamento di un eccezionale quartetto di musicisti, e la lettura di poesie e passi di prosa, ripercorrerà la vita dell’intellettuale di “Ragazzi di vita” e “Petrolio”.

Per la serata conclusiva, sabato 20, è previsto un concerto lirico strumentale in due parti: la prima prevede il “Quartetto in mi bemolle maggiore op. 47” di Robert Schumann; la seconda arie d’opera, sempre con protagonisti promettenti cantanti e musicisti del Conservatorio veneziano.

I biglietti per le tre serate sono in vendita presso il botteghino di piazza Municipio, a Marghera, con i seguenti orari: martedì e sabato dalle 10.30 alle 12, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30. Per gli ultimi due spettacoli è previsto un biglietto unico da 10 euro, mentre per la “Cavalleria rusticana” sono previsti tagliandi di primo e secondo settore, rispettivamente a 15 e 10 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3472414315.