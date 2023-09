La Magical Mystery Orchestra fa rivivere la magia dei Beatles al Toniolo

L’emozione della musica immortale dei Beatles torna a Mestre al Teatro Toniolo. Sabato 30 settembre, alle ore 21.00, la Magical Mystery Orchestra si esibirà in "Per sempre Beatles", una sorta di antologia dei maggiori successi dei Fab 4, riportando alla mente sonorità e melodie di quelli che sono stati un fenomeno musicale e culturale di una portata che ha pochi esempi simili nella storia della musica moderna. Il concerto è promosso dal Comune di Venezia e Vela Spa nell’ambito delle iniziative Le Città in Festa.

Partiti inizialmente nel 1991 come duo di voci e chitarre acustiche i Magical Mystery sono oggi un ensemble che, tra i pochissimi sia in Italia che all’estero, si cimenta live nell’esecuzione delle canzoni che gli stessi Beatles, nell’arco della loro carriera, hanno eseguito solo in studio di registrazione: canzoni complesse e sperimentali concepite dai Fab 4 dove, oltre a chitarre, basso e batteria vengono impiegati anche strumenti della tradizione classica, ad arco e a fiato. Arricchita di numerose collaborazioni, l’Orchestra è composta oggi da: Massimo Bellio (tastiere e voce), Roberto Cecchetti (chitarre e voce), Eddy De Fanti (chitarre, percussioni e voce), Andrea Ghion (basso), Matteo Ramuscello (batteria), Luisa Bassetto, Francesca Balestri, Valentina Rinaldo e Elisabetta Rinaldo (archi), Gianfranco Busetto, Giovanni Caratti e Lorenzo Meneghetti (fiati), Giorgio Bertan (attore). Collaborano inoltre Alessandra Zago (alla viola), Massimo Pepe, Romolo Del Franco e Paolo Steffan al basso, Marco Bertona e Massimo Zanolla (al corno), Stefano Flaibani (alla tromba).



I Magical Mystery hanno fatto della ricerca filologica e dello stile il loro obiettivo principale. In questo percorso, hanno anche raggiunto i mitici studi londinesi di Abbey Road dove, a fine gennaio 2005, hanno inciso due capolavori beatlesiani, "Rain" e "I am the walrus", in una loro personale reinterpretazione. Nel corso di oltre trent’anni di attività, la Magical Mystery Orchestra ha raccolto numerosi consensi esibendosi in sedi importanti (teatri, auditorium, accademie, palasport e altro) e partecipando a manifestazioni musicali in diverse città italiane anche a supporto di iniziative solidali.



Prevendite: www.vivaticket.com e punti vendita VeneziaUnica.

Informazioni: www.magicalmystery.it