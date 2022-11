Emilio Solfrizzi porta "Il malato immaginario" di Molière al Toniolo

Prosegue la Stagione di prosa del Teatro Toniolo organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Regionale: in scena, da domani, 30 novembre, a domenica 4 dicembre, un grande classico interpretato da Emilio Solfrizzi che si misura con Il malato immaginario di Molière, per la regia di Guglielmo Ferro.

«Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l'idea di Argante di servirsi della malattia per non affrontare "i dardi dell’atroce fortuna”. Il malato immaginario - spiega il regista - ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che un’esistenza ti mette davanti. La tradizione, commettendo forse una forzatura, ha accomunato la malattia con la vecchiaia, identificando di conseguenza il ruolo del malato con un attore anziano o addirittura vecchio, ma Molière lo scrive per se stesso quindi per un uomo sui 50 anni, proprio per queste ragioni un grande attore dell'età di Emilio Solfrizzi potrà restituire al testo un aspetto importantissimo e certe volte dimenticato».

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo. Lunedì giorno di chiusura.

