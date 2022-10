Mamma mia!, il musical dei record al Teatro Toniolo di Mestre

Si apre il sipario sulla nuova Stagione Teatrale 2022.23 del Toniolo: dal 25 al 30 ottobre 2022 Mamma Mia! il musical più celebre per romanticismo, coraggio, anticonformismo e divertimento, dà il via a un cartellone fittissimo di appuntamenti.

Luca Ward, Clayton Norcross, Sergio Muniz e Sabrina Marciano, insieme a un ricco cast di artisti tra i più affermati del musical italiano e all'Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper e molti altri: per il pubblico 24 brani tutti da ballare e da cantare, successi senza tempo che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo.

Orari dello spettacolo

martedì 25 ottobre 2022, 19.30

mercoledì 26 ottobre 2022, 19.30

giovedì 27 ottobre 2022, 19.30

venerdì 28 ottobre 2022, 21.00

sabato 29 ottobre 2022, 19.30

domenica 30 ottobre 2022, 16.30

La trama

In una bellissima isoletta greca, sempre assolata e lambita da acque trasparenti, la giovane Sofia, pochi giorni prima di sposarsi, invita al proprio matrimonio i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto. Basata sul libretto originale di Catherine Johnson, la storia negli anni ha appassionato spettatori di tutte le età, proprio per la sua capacità di emozionare, puntando tutto su sentimenti forti: il romanticismo e l'amicizia, ma anche il coraggio di provare a realizzare i propri sogni gettando "il cuore oltre l'ostacolo".

Il musical, prima versione interamente originale realizzata da Massimo Romeo Piparo con una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018, offre al pubblico una messa in scena spettacolare e tecnologica.

Biglietti su Vivaticket.