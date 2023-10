Tutto pronto per "Marameolo": 36 ore di attività sportive aperte alla cittadinanza

Gli impianti sportivi di Meolo si preparano a ospitare dalle 9.00 di sabato 14 ottobre alle 21.00 di domenica 15 ottobre ben 36 ore di attività sportiva ininterrotta in occasione della Festa dello Sport. "MaraMeolo", questo il titolo dell’originale iniziativa, fonde nel suo nome il richiamo alla maratona, al Comune e al gesto scherzoso. Concepita per coinvolgere e raccontare lo sport, "MaraMeolo" ha come obiettivo principale quello di promuovere la pratica sportiva attraverso la partecipazione delle associazioni locali. Il pubblico, inoltre, potrà assistere gratuitamente all’evento, arricchito da uno stand enogastronomico, musica e incontri formativi con testimonial sportivi.

Dopo la presentazione di sabato mattina alle ore 11:00, "MaraMeolo" prenderà ufficialmente il via e per 36 ore lo sport sarà il cuore della festa. Le associazioni sportive aderenti all’iniziativa e praticanti a Meolo con i loro tesserati, i cittadini e gli appassionati (a oggi, i partecipanti sono più di 400) si cimenteranno nelle varie discipline, alternandosi in una sorta di staffetta immaginaria. Nella corsa ideale, il messaggio lanciato è univoco: l’importanza della pratica sportiva.

E sui valori dello sport si aprirà alle 18:30 di sabato 14 ottobre il talk su sport, linguaggio e rispetto “Parla come giochi”, condotto da Piergiorgio Paladin di Ideeuropee, con l’intervento di Rossano Galtarossa, campione olimpico di canottaggio, di Raffaele Ferraro, curatore del noto blog di basket "La Giornata Tipo", della campionessa del mondo e C.T. di pattinaggio artistico Silvia Marangoni e di Piero Garbellotto, presidente dell’Imoco Volley. Alle 18:00 di domenica, invece, avrà luogo la cerimonia di premiazione degli atleti meolesi più promettenti che si sono distinti negli ultimi anni in diverse discipline.

Commenta l’assessore allo Sport, Giulia Vio: «Siamo orgogliosi dei concittadini che si sono distinti per importanti meriti sportivi, così come di tutti quelli che intraprendono con passione e impegno quotidiani una pratica sportiva. Siamo inoltre rimasti felicemente sorpresi dalla grande partecipazione delle associazioni sportive che hanno aderito alla maratona di 36 ore, una festa da definirsi giustamente inedita. Non si è mai vista un’iniziativa e una risposta del genere nel nostro territorio». "MaraMeolo" promuove lo sport inclusivo come catalizzatore di valori quali l’amicizia, uno stile di vita sano, il rispetto e il sacrificio. Con quest’iniziativa, possiamo dire di aver già raggiunto l’obiettivo di avvicinare giovani e meno giovani alla pratica sportiva».

All’evento, a cura del Comune di Meolo e con il patrocinio della Città Metropolitana di Venezia, partecipano l’Associazione Anziani Villa Dreina (ginnastica dolce e bocce), l’A.S.D. Ginnastica Biancade (twirling e ginnastica artistica), A.S.D. New Skate Pattinaggio (pattinaggio artistico a rotelle), l’ASD Meolo Gym (hip hop, giocatletica, zumba, pilates), A.S.D. Bu-Sen Judo Meolo (Judo, Pi Quan Shu), A.S.D. Calcio Meolo, A.S.D. Elpis Volley, U.S.A. La Rondine Meolo (calcio amatoriale) e A.S.D. Wadu-Ryu Karate (karate). In caso di maltempo, l'evento si svolgerà al palazzetto dello sport di Meolo (via G. Buranello).