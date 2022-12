La maratona di Babbo Natale a Mirano

Domenica 11 dicembre 2022 a Mirano è in programma “Natale è...una corsa di Babbi”, con la Maratona di Babbo Natale organizzata da The WowFactor nell’ambito degli eventi natalizi promossi dal Comune.

La corsa non competitiva dei corridori vestiti con il costume rosso partirà alle ore 15 in piazza Martiri. Prevede due diversi percorsi, uno da 2 km e l'altro da 5 km, con arrivo in piazza Martiri. Una corsa facile per permetterà a tutti, adulti e bambini, di partecipare e poi gustare il ristoro finale. Alle 17.00 festa con Dj set e alle 18.00 concerto live della band Absolute 5. Informazioni e iscrizioni nel sito www.maratonababbonatale.it.

Programma

SABATO 10 DICEMBRE

11.00 - 20.00 iscrizioni e ritiro costume/pettorale presso il Babbo Natale Point, in via Bastia Fuori 30, dietro piazza Martiri

DOMENICA 11 DICEMBRE