Al via la quarta edizione della maratona contro la violenza sulle donne, dedicata a Giulia Cecchetin

Sabato 25 novembre torna la maratona contro la violenza sulle donne: al museo M9 si alterneranno decine di relatori per la quarta edizione dell'evento organizzato da Mestre Mia in collaborazione con il Comune di Venezia, la casa editrice Linea edizioni, la Fondazione di Venezia, il Liceo Statale Luigi Stefanini e l’istituto comprensivo Caio Giulio Cesare.

Presenti scrittori, artisti, professori, rappresentanti delle istituzioni, delle categorie economiche, delle Forze dell’Ordine, delle associazioni locali: alla giornata no-stop partecipano a titolo di organizzatori anche gli alunni e studenti di istituti mestrini. L’iniziativa si svolgera?? sabato 25 settembre, dalle 10 alle 17.30, e, sulla scia dell’interesse riscosso nelle passate edizioni, ospitera?? gli interventi dei relatori e di chiunque intenda fornire un contributo al dibattito sui femminicidi e sulla violenza di genere.

«Vogliamo dedicare la IV edizione della maratona a Giulia Cecchetin, 22 anni di Vigonovo Padova, tragicamente uccisa fra l’11 e il 12 novembre – spiegano gli organizzatori –. Alla luce delle importanti presenze alla IV edizione della maratona, l’associazione culturale Mestre Mia, nel totale rispetto di tutte le persone colpite da tale sciagura, intende dare spazio a coloro che sentiranno la necessita? di esprimere il proprio dolore e cordoglio per quanto accaduto».

Un intervento che si preannuncia importante verra? dall’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sui femminicidi. Gli studenti degli istituti mestrini co-organizzatori (Liceo Statale Luigi Stefanini e Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare) interagiranno con la presentatrice dell’evento, la dottoressa Lisa Marra di Linea edizioni, nei diversi interventi che si susseguiranno.

Un’ampia e variegata partecipazione vede la presenza di 60 partecipanti fra enti, associazioni, rappresentanti delle diverse categorie e cittadini. «Ricordiamo che la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e? stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre ’99 – aggiungono gli organizzatori –. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attivita?? volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno».

«Malgrado il triste momento per quanto accaduto a Giulia Cecchetin, siamo ancora piu? determinati di presentare anche quest’anno la nostra speciale maratona dedicata alle donne – commenta Andrea Sperandio, presidente di Mestre Mia – ed e? di conforto rilevare come la partecipazione nei momenti piu? difficili, risponda con una profonda unita? d’animo, con spirito di solidarieta? e sensibilita?, a dimostrazione di quanto questo appuntamento assieme a tutti quelli dedicati alle donne nel mese di novembre stiano diventando dei punti di riferimento per il contrasto alla violenza contro le donne. Il nostro augurio e? quello di poter fornire un reale contributo alle battaglie contro la violenza di genere nella speranza che il tema non sia relegato solo a una ricorrenza specifica ma che entri prepotentemente nell’agenda politica per fornire risposte davvero concrete a un problema che non accenna ad arretrare».

La maratona è organizzata dall’associazione culturale Mestre Mia in collaborazione con il Comune di Venezia, il Centro Antiviolenza, la Fondazione di Venezia, le forze dell’ordine e altre associazioni locali.