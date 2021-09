Il Veneto legge: le iniziative della Querini Stampalia per la 5ª maratona di lettura

Venerdì 24 settembre 2021 torna l'appuntamento in tutto il Veneto con le molteplici iniziative organizzate nell’ambito della Maratona di lettura 2021 "Il Veneto legge".

La Maratona di lettura vede coinvolte prima di tutto scuole, biblioteche, librerie, ma si rivolge a tutti i cittadini che amano i libri. Si legge per bambini, ma anche per adulti, anziani e ragazzi. È un segnale forte per ribadire l’importanza della lettura e della sua promozione: l’obiettivo è leggere ‘insieme’, ovunque e ad alta voce e condividere questa passione.

Anche la Fondazione Querini Stampalia, come consuetudine, partecipa all'appuntamento con l'appuntamento "Dietro il paesaggio", che vede coinvolti cinque poeti e scrittori che leggono e raccontano Andrea Zanzotto nel centenario della sua nascita, a partire dalle ore 18. La poesia, la lingua, il paesaggio e il territorio, temi cari a Zanzotto, sono il filo conduttore delle letture e dei racconti personali che questi poeti e scrittori, suoi amici, propongono.

Luciano Cecchinel, Marco Munaro, Alessandra Pellizzari, Giovanni Turra, Pier Franco Uliana hanno seguito Zanzotto nel corso della sua lunga attività e ne hanno condiviso scritture dense di significati con una ricerca minuziosa di una lingua dialettale vicina alle radici dell’uomo. Coordina l'incontro Gianfranco Bettin.

Per coloro che parteciperanno all'incontro sarà possibile, dalle 17.30 alle 18, visitare gratuitamente la mostra in corso "Un’evidenza fantascientifica. Luigi Ghirri, Andrea Zanzotto, Giuseppe Caccavale", a cura di Chiara Bertola e Andrea Cortellessa. La partecipazione è gratuita, con green pass e su prenotazione a: manifestazioni@querinistampalia.org.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...