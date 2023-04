Il 22 ottobre si corre la 37ª maratona di Venezia

Domenica 22 ottobre 2023, Venezia e la Riviera del Brenta applaudiranno il passaggio della 37ª Venicemarathon, che si disputerà nelle sue tre diverse distanze di 42K, 21K e 10K, lungo il tradizionale e straordinario percorso che attraverserà il territorio veneziano ricco di arte, storia e cultura, per culminare nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri. La maratona, da quest'anno, si intitola Wizz Air Venicemarathon, grazie a un accordo che vede la compagnia aerea protagonista in qualità di "title sponsor".

La manifestazione, per la sua spettacolarità e unicità, è come sempre di fortissimo richiamo per atleti e appassionati di tutto il mondo, che amano correre in una delle città d’arte più belle al mondo. Ad oggi, gli iscritti sono già più di 6 mila, di cui il 30% è rappresentato da atleti stranieri.