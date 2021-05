Dopo l'edizione ridotta dello scorso anno, la 35ª Venice Marathon torna il 24 ottobre 2021, come di consueto la quarta domenica di ottobre. Si partirà alle 9.40, ma l'orario potrà variare in base a esigenze organizzative e di trasmissione televisiva. La partenza della maratona vera e propria, la 42K, sarà da Villa Pisani a Stra, mentre il traguardo sarà posizionato in Riva Sette Martiri a Venezia.

Il percorso della maratona di Venezia 2021

La prima parte del percorso, lungo la Riviera del Brenta, si sviluppa in un ambiente ricco di suggestioni storiche, culturali e paesaggistiche, caratterizzato dalle numerose ville venete affacciate sulle acque del fiume.

La maratona attraversa quindi il centro di Marghera e Mestre, con il passaggio attraverso il nuovissimo museo del Novecento multimediale M9, correndo tra i coloratissimi edifici a mattonelle policrome che ospitano le sale del museo. Corre poi per oltre 2 km all'interno del Parco San Giuliano, da dove parte la 10k, e raggiunge Venezia tramite il Ponte della Libertà (un rettilineo pianeggiante lungo quasi 4 km).

La gara entra quindi nella rinnovata area portuale e raggiunge il centro storico dove si vive la parte più speciale ed indimenticabile della corsa. Gli atleti corrono a fianco del Canale della Giudecca fino a Punta della Dogana, dove attraversano il Canal Grande su un ponte galleggiante, costruito appositamente per la gara. Transitando per Piazza San Marco, vicino al Campanile e al Palazzo Ducale, il percorso raggiunge la linea di arrivo situata in Riva Sette Martiri.

Iscrizioni posticipate

A tutti gli atleti che erano già iscritti all’edizione 2020 e che hanno confermato il posticipo all’edizione 2021 avranno la possibilità di partecipare alla 35ª Venicemarathon. A costoro verrà inviata un’email con le istruzioni per la conferma dei propri dati di partecipazione.