Mestre riabbraccia la sua Maratonina: tre percorsi con partenza e arrivo in Piazza Ferretto

Domenica 17 settembre Mestre riabbraccia la sua Maratonina con tre percorsi cittadini di 6-10 e 18 chilometri. Partenza e arrivo in piazza Ferretto e transito nelle principali aree verdi della città come Parco Albanese, Bosco di Mestre e Parco San Giuliano, a cui quest’anno si aggiungerà anche un passaggio a Forte Marghera.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Territoriale Uisp di Venezia assieme al Comune di Venezia ed è inserita nel calendario delle iniziative de Le Città in Festa. «Si tratta di un momento importante per la città di Mestre utile per trascorrere una mattinata in compagnia, all’insegna dello sport, per aggregare le persone e far rivivere le vie del centro – ha commentato il vicesindaco Andrea Tomaello –. Lo sport è importante per tenere le città vive. Dopo le limitazioni del Covid, abbiamo cerato di sostenere tutte le iniziative per farle ripartire come prima della pandemia. La Maratonina è una di queste. Riproporre le tre distanze di 6-10 e 18 chilometri è positivo perché aumenta il numero degli atleti che possono partecipare sia a livello ludico che amatoriali e competitivo. Un evento non solo sportivo ma di popolo e con un aspetto solidale e sociale per donare dei fondi a due associazioni come Avapo ed Emergency che tanto fanno per il nostro territorio».

La partenza della gara è prevista per le 9.30 da Piazza Ferretto. Le iscrizioni sono già aperte nella modalità online oppure nella sede UISP in via Don Armando Berna 3, aperta tutte le mattine dalle 9 alle 13 e il martedì fino alle 17, o in uno dei quattro negozi di articoli sportivi segnalati sul portale Uisp. Sarà possibile anche iscriversi sabato pomeriggio in Municipio e domenica mattina in piazza. Il costo è 10 euro per tutti i percorsi.

«Quest’anno abbiamo qualche cambiamento organizzativo ma l’importante era ottenere il risultato finale di garantire anche questa edizione della Maratonina di Mestre – ha aggiunto l’assessore comunale Paola Mar –. Sembra facile organizzare eventi come questo ma dietro c’è un grosso impegno da parte di tanti attori coinvolti. Questa, inoltre, è una manifestazione che permette di conoscere meglio la città e nella quale sono coinvolti non solo Protezione Civile ma anche gruppi di volontari abituati a gestire eventi di questo tipo. Fa piacere che ci sia anche il lato solidale con Avapo ed Emercency».

L’incasso delle iscrizioni della manifestazione sarà infatti devoluto ad Avapo e Emergency per sostenere le loro attività di volontariato e assistenza. Saranno venti i gazebi delle associazioni che saranno presenti in piazza Ferretto per incontrare i cittadini. In campo scenderanno anche circa 80 volontari tra Protezione Civile, Croce Rossa e associazioni cittadini che presidieranno il percorso e i punti più critici.

Maggiori informazioni sul sito sul sito di Uisp e sulla pagina Facebook dell’evento.