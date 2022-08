Mestre, arrivano le marching band nei parchi della città

A Mestre arrivano le marching band: a portarle in città, dal 10 agosto e per tutto il mese, sarà la rassegna "Palcoscenici metropolitani", programma di eventi dal vivo presente in tutta la provincia. Le formazioni itineranti daranno vita a concerti serali negli spazi verdi della terraferma, animando il parco di Villa Querini, il giardino di via Torre Belfredo, il parco Piraghetto, Forte Marghera, il parco Albanese e il San Giuliano.

Una marching band è una particolare formazione bandistica caratterizzata da un repertorio musicale composto da brani accattivanti e particolarmente ritmati, con regole di disciplina, stile e portamento. Gli artisti indossano spumeggianti divise personalizzate e si contraddistinguono per esibizioni ad alto impatto scenografico, dove musica e coreografie hanno pari importanza. Le marching band nascono negli Usa, iniziando a diffondersi all’interno delle high school americane già dalla seconda metà del XIX secolo.

Cinque le band che si esibiranno nelle 6 location: New Orleans Swing Band, Montefeltro Marching Band, Allegri Ottoni Itineranti, Caffeina Crazy Band, Jazz Conero Group. Gli spettacoli sono organizzati dal Settore cultura del Comune di Venezia, grazie al contributo del ministero della cultura riservato a organismi finanziati nell’ambito del Fondo unico per lo spettacolo. Sotto, la locandina con gli appuntamenti.