A Chioggia la marcia della pace

Anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, sarà in prima fila domenica 5 febbraio al corteo per la marcia della pace.

«In un momento storico come quello attuale – ha detto il primo cittadino – con una guerra alle porte di casa nostra e molti altri conflitti e repressioni brutali in tanti luoghi del mondo è fondamentale che le istituzioni lancino messaggi di pace. La pace si costruisce giorno per giorno e tutti noi possiamo contribuire a crearla e preservarla. La marcia è un momento importante per la nostra città, invito tutti a prendervi parte».

Come ogni anno la marcia della pace è organizzata dall’Azione Cattolica Ragazzi diocesana, in collaborazione con il Masci, Oratorio Salesiani Chioggia, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, e la Pastorale Giovanile della Diocesi di Chioggia.

La manifestazione, che si terrà domenica 5 Febbraio 2023, si svolgerà con le seguenti modalità: alle ore 14.30 il ritrovo presso il centro Salesiano don Bosco di Chioggia; alle 14.45 partenza della marcia dal campo sportivo oratorio Maria Ausiliatrice in Chioggia. Poi il seguente percorso: partendo dai Salesiani di Chioggia, verso Riva San Domenico, poi verso Isola dell’Unione, Via Roma, Piazza Todaro, Via San Marco, Via Sottomarina per arrivare a Viale Isonzo verso la parrocchia B. V. di Lourdes in Sottomarina. Lungo il percorso verranno effettuate due soste brevi previste presso il parcheggio dei Bus dell’Isola dell’Unione e presso Piazza Todaro. La manifestazione si concluderà presso la Parrocchia B. V. di Lourdes.

Il tema di quest’anno invita a fare squadra per essere promotori e operatori di pace. La marcia vedrà inoltre la presenza di Mons. Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia, del sindaco Armelao e dell’atleta paralimpica Serena Banzato. La cittadinanza è invitata a partecipare.