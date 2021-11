Marco Castelli rimusica dal vivo con il sax il film muto "L'inferno"

Venezia Jazz Festival Fall edition si chiude al Museo M9, domenica 14 novembre alle 18, con la rimusicazione dal vivo per sax e live electronics di Marco Castelli del film muto del 1911 "L'Inferno" (di Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan, ispirato alle illustrazioni di Gustave Dore?). Primo kolossal del cinema italiano, viene qui presentato con la colonna sonora dal vivo, rendendo ancora piu? emozionante la visione della pellicola e contemporaneamente conferendone una sorprendente modernità.

Marco Castelli è un musicista apprezzatissimo in tutto il mondo: nel corso della sua carriera ha sperimentato stili e linguaggi diversi, distinguendosi tra i musicisti di jazz italiani per l'imponente attività internazionale in festival e tournée in tutto il mondo, e per le numerosi collaborazioni con prestigiosi nomi del panorama musicale internazionale. Definito dalla critica un musicista eclettico e poliedrico, capace di creare immaginari sempre differenti, Castelli è anche compositore per la danza e per il teatro, e fondatore dell'etichetta Anelli Records.

Biglietti