Marco e Pippo il 14 luglio al Mirano summer festival

Reduci dalla sketch comedy Zio Ueb, dalle dirette streaming Sens’altro Show, da milioni di visualizzazioni con le gag comiche sui canali Youtube e non da meno dopo i 4 strepitosi sold-out al Gran Teatro Geox di Padova, Marco e Pippo, il trio comico dei talentuosi Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno, annunciano la versione estiva del loro spettacolo “Finalmente Live! Estate 2022”, che toccherà varie località del Nord Est.



Dopo gli annunci delle prime date, ecco un altro imperdibile appuntamento: giovedì 14 Luglio 2022, ore 21:30 – Mirano Summer Festival a Mirano (Venezia).



«C’è voglia, c’è bisogno di leggerezza e contiamo di trasportarci con il nostro pubblico in una dimensione di spensieratezza e di tanta allegria. Anche se il lavoro del comico in questo momento storico non è semplice - afferma il trio - Non vediamo l'ora di trasportare il nostro pubblico in un viaggio di due ore in cui cambiare pensieri e alleggerire il cuore».



“Finalmente Live! Estate 2022” è uno spettacolo brillante, ritmato e sorprendente, a riconferma dell’importante crescita dei tre artisti. Sul palco una serie di gag esilaranti, sempre attualizzate, con protagonisti gli storici personaggi interpretati dal trio: la coppia Ines e Duilio, Vianeo da Mestre, Maci, Jean Pierre e le sue acconciature “wow”, Elsa ed i suoi appuntamenti impossibili, il nonno con la badante, Alberigo Fuffa nella sua celebre rubrica “Quasi Famosi”, fino ad arrivare all’amatissimo assessore Ciano Contin, sempre in contatto con i suoi amici “potenti” di tutto il mondo.