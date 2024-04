Marco e Pippo pronti a far divertire il pubblico di Jesolo con "Avantintrio"

Il trio comico Marco e Pippo torna con un nuovo tour che attraverserà tutto il Veneto e il 3 maggio, alle 21.15, calcherà il palco del Teatro Vivaldi di Jesolo. Negli ultimi due anni il trio ha raggiunto un successo sorprendente, con una serie di sold-out al Gran Teatro Geox di Padova per un totale di oltre 20mila spettatori e un tour che ha registrato ovunque il tutto esaurito.

È “Avantintrio” il titolo della nuova produzione teatrale di Marco e Pippo: un gioco di parole che non solo rafforza ulteriormente la loro identità di un unico essere comico a tre teste, ma allo stesso tempo richiama e racconta il concetto di movimento. Lo spettacolo, infatti, è un viaggio “avanti e indrio” per il Veneto, per raccontare le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio anche a chi veneto non è.

L’uso della lingua veneta dialettale rappresenta la cifra stilistica del trio. Sapientemente usata ed amata dal gruppo come caratteristica espressiva di un territorio, concorre a potenziare la natura dei personaggi e viene apprezzata da un pubblico sempre più vasto, anche delle altre regioni d’Italia. Nello spettacolo non mancheranno gli storici personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico da molti anni, ma saranno presentati anche nuovi inediti personaggi che già hanno fatto capolino nel programma podcast Bajiji, ultimo progetto editoriale del trio.

Per continuare su questo obiettivo e arricchire ulteriormente la loro folle visione comica della vita, questa volta il trio si è avvalso della collaborazione autoriale di Dario Tajetta, autore di numerosi programmi televisivi di intrattenimento e comici in onda su tutti i principali network italiani.