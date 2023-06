Domani il concerto di Marco Mengoni a Bibione, attese oltre 20 mila persone

Due anni da sogno e da record. Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo e protagonista all’Eurovision Song Contest con il quarto posto, è pronto a tornare in concerto con un importante tour negli stadi, che farà da apripista a quello in Europa.

L'artista debutterà domani, sabato 17 giugno, allo Stadio Comunale di Bibione, che si riconferma punto di riferimento per le "date zero" dei più importanti artisti italiani. Nella località del litorale sono attese oltre 20 mila persone. Mengoni si trova in città già da un po’ di giorni per le prove e ha promesso uno strepitoso show, pieno di energia, commozione e voglia di libertà.

Per questa data zero, gli orari prevedono l’apertura dei cancelli alle 16.30 e alle 21 l’inizio del concerto. Per tutti quelli che si muoveranno in auto sono consigliati diversi parcheggi, a partire da quello in zona Bevazzana lungo Via Malignani, da dove partiranno i bus navetta. E poi a Bibione in zona Luna Park, in via Cormor, vicino alla grande rotonda all’ingresso della località e infine nei dintorni dello Stadio e in zona via Maia fronte scuole.