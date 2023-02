A Noventa di Piave Marco Paolini apre la rassegna teatrale "Vertigini"

Con Sani! teatro fra parentesi, Marco Paolini inaugura questa domenica 12 febbraio, alle 21, la rassegna teatrale Vertigini 2023 che si terrà presso il Palazzetto dello Sport F. Fontebasso. Organizzata e promossa dal Comune di Noventa di Piave in collaborazione con il Teatrino della neve e per la prima volta con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale, la stagione comprende cinque spettacoli in calendario da febbraio ad aprile 2023.

Lo spettacolo

“Sani" è parola che canta, concerto, ballata popolare che in un dialogo stretto alterna storie e canzoni. Così in Sani! ogni storia e ogni canzone raccontano qualcosa, alcuni temi si intrecciano ma la trama resta leggera come deve essere in un concerto.

Il filo conduttore è autobiografico. Nelle sue storie Paolini racconta momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi che hanno cambiato il corso delle cose. Le crisi raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate. Si parte dai temi di fondo della crisi climatica e della transizione ecologica.

Sulla scena un enorme castello di carte mostra la fragilità dell’equilibrio di ogni sistema ecologico, naturale o artificiale, ma la prosa del racconto televisivo a teatro si fa ballata, permette salti e capriole. Paolini racconta le tragicomiche conseguenze del suo primo (e unico) incontro con Carmelo Bene nel 1983 che ha cambiato la sua direzione teatrale e subito dopo la contemporanea crisi della guerra fredda che ebbe come protagonista Stanislav Petrov. In rapida successione, passando attraverso memorie più lontane, si arriva alla crisi, al lockdown del 2020.

Il racconto iniziale e quello finale, Cattedrale, sono coerenti con il pensiero guida de La Fabbrica del Mondo: non basta avere consapevolezza, in una crisi servono coraggio e immaginazione, perché tornare a prima non si può, desiderarlo è umano ma non è utile, né pratico.