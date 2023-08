Marco e Pippo nella Rocca ritrovata: verso il tutto esaurito a Noale

È il trio comico "Marco e Pippo" a chiudere la prima stagione estiva della Rocca di Noale, ritornata, dopo il restauro, ad ospitare importanti eventi e spettacoli. Sono quasi esauriti i mille posti disponibili per sabato 26 agosto, quando “l’unico duo che è un trio” metterà in scena lo show “Simpi the Best” (versione 2023). Lo spettacolo è un contenitore che di anno in anno viene aggiornato presentando un susseguirsi delle migliori gag tratte dai loro spettacoli, in una continua ed esilarante interazione con il pubblico.

Mescolando italiano, dialetto veneto, visual comedy ed improvvisazione, con uno stile di comicità pulito e mai volgare che è ormai il loro marchio di fabbrica, Marco e Pippo riescono a dar vita ad una espressione della comicità spontanea e genuina che porta questi ragazzi ad avere un sempre crescente apprezzamento da parte del pubblico, degli addetti ai lavori e della critica. «Condividiamo l’idea che la Rocca debba tornare ad essere volano di grandi eventi capaci di richiamare a Noale un pubblico da tutta la regione - spiega Enrico Scotton, presidente della Pro Loco - e pare che ci siamo riusciti visto che quello del 26 agosto, per presenza di pubblico, sarà l’evento dell’estate 2023».

Per il trio si tratta della prima volta in Rocca. «La location in cui ti esibisci ha molta rilevanza - commentano -. Entra a far parte della scenografia e concorre a creare quell’atmosfera particolare che rende lo spettacolo dal vivo un’esperienza unica. Noale è nel nostro cuore da molti anni ma la prima volta in Rocca e per noi è un’emozione doppia. Siamo felici ed onorati di essere qui in questa occasione speciale di riapertura».

Marco e Pippo sono autori ed interpreti dei loro show. Dal 2006 ad oggi hanno messo in scena 17 spettacoli comici; l’ultimo, in ordine temporale, si intitola “Finalmente Live” che ha registrato 4 sold out al Gran Teatro Geox di Padova con più di 10mila spettatori. Autori eclettici, sono molto conosciuti per i loro video comici su Youtube. Attualmente si possono anche ascoltare nel loro nuovo progetto di intrattenimento podcast Bajiji: 21 minuti in cui i tre cominci si presentano nei loro panni più quotidiani. Lo spettacolo “Simpi the Best” avrà inizio alle ore 21.15. Gli ultimi biglietti in vendita si possono acquistare su TicketMaster. Tutte le informazioni su www.marcoepippo.com.