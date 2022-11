Marco e Pippo aprono la stagione dei comici al teatro Toniolo

Marco e Pippo arrivano al Teatro Toniolo di Mestre in doppia replica venerdì 25 e sabato 26 novembre (ore 21.00) con “Finalmente Live!”, spettacolo campione d’incassi dell’estate 2022 con tutti i loro personaggi vecchi e nuovi e gli sketch più esilaranti del repertorio. Si apre così il cartellone di "È sempre una bella stagione - I Comici 2022.23", la proposta del Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi che vede protagonisti, fino al 27 aprile, i migliori artisti del panorama nazionale con i loro nuovi lavori.

Marco e Pippo - “Finalmente Live!”

di Marco Zuin, Filippo Borille, Gaetano Ruocco Guadagno, Carlo Negri

Dopo i sold out al Gran Teatro Geox di Padova con più di 10.000 spettatori e i tutto esaurito nelle tappe estive, dopo i video comici sui social con più di 130mila follower e l’esperienza della sketch comedy Zio Ueb e della striscia video Sensaltro Show, “Finalmente Live!”, lo spettacolo del trio comico Marco e Pippo (Marco Zuin, Filippo Borille, Gaetano Ruocco Guadagno), arriva al Teatro Toniolo di Mestre.

«C’è voglia e c’è bisogno di ridere! Da sempre il nostro desiderio è stato quello di portare gioia nel modo più semplice e spontaneo che conosciamo: ridere insieme dei nostri pregi e difetti, a partire dalle situazioni del nostro quotidiano, in modo che ridendo dei nostri personaggi impariamo un po’ a ridere anche di noi stessi. Con questo show portiamo il pubblico insieme a noi, in un viaggio comico in cui cambiare pensieri e alleggerire il cuore».

“Finalmente Live!” è uno spettacolo brillante, ritmato e sorprendente, a riconferma dell’importante crescita dei tre artisti. Sul palco una serie di sketch esilaranti, sempre attualizzati, con protagonisti nuovi personaggi come Jean Pierre con le sue acconciature “wow” e il maestro Alberigo Fuffa nella sua rubrica “I Quasi Famosi”. E con gli storici personaggi del trio: Duilio e Ines in perenne terapia di coppia, Vianeo da Mestre nei panni dell’addetto alla security, Maci e i suoi bizzarri colloqui di lavoro, Elsa e i suoi appuntamenti improbabili, le disavventure del Nonno Eligio e la sua badante fino all’amatissimo e immancabile assessore Ciano Contin.