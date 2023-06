Marghera Estate 2023: il programma completo

Tutto pronto per l'edizione numero 42 del Marghera Estate, che animerà il centro della città giardino per tre settimane, dal 4 al 21 luglio. In programma esibizioni orchestrali, sperimentazioni e le migliori cover band italiane.

Il programma

La prima settimana di concerti sarà all'insegna delle orchestre e delle sperimentazioni. Si parte il 4 luglio con la Giovane orchestra metropolitana (Gom), diretta da Pierluigi Piran, cui seguirà il concerto dei Silverado, country band italiana più popolare nella riproposta del sound "made in Usa", accompagnata per l'occasione da Oliver Skardy (5 luglio). Il 6 luglio sarà la volta delle atmosfere soul-jazz proposte da Josmil Neris e dal Marco Ponchiroli Quartet, mentre il 7 sarà ospite la Big Band Ritmo-Sinfonica Città Di Verona, che proporrà un omaggio orchestrale a Frank Zappa.

Le due settimane successive saranno dedicate alle più affermate tribute band italiane: l'11 luglio l'appuntamento è con gli Italian Dire Straits, mentre la serata successiva il cantante e chitarrista Sasha Torrisi, ex Timoria, omaggerà Lucio Battisti. Completano la settimana lo spettacolo Spandau vs Duran, che vedrà uniti i Communication e i Duran Duranies (13 luglio), e i Creedence Clearwater Revived (14 luglio).

Si riprenderà poi il 18 luglio con gli Everyplay, omaggio italiano ai Coldplay, e con il Tiziano Ferro Tribute (19 luglio). Gli ultimi due appuntamenti in programma vedranno salire sul palco i Mode Inside con il loro tributo ai Depeche Mode (20 luglio), e i Blasco Anthology, che ripercorreranno la lunga carriera di Vasco Rossi (21 luglio).