Al via il Marghera Estate: 12 serate di musica nazionale e internazionale

Si scaldano i motori del Marghera Estate 2024. È con 12 serate all’insegna della musica italiana e interazionale che il 2 luglio prenderà il via la 44ª edizione della kermesse organizzata dal settore cultura del Comune di Venezia con DalvivoEventi. La proposta musicale è stata presentata alla stampa questa mattina all’interno degli spazi della biblioteca comunale di Marghera, alla presenza degli assessori al Turismo, Simone Venturini, alla promozione del Territorio, Paola Mar e del vicepresidente della Municipalità di Marghera, Massimiliano Scarpa.

«Per due mesi interi, Piazza Mercato diventerà il centro della programmazione culturale estiva dell'area metropolitana di Venezia - ha detto Venturini -. Si partirà con un mese di luglio dedicato alla musica, costituito da un programma musicale pensato per coinvolgere e far cantare il pubblico, dove anche i giovani saranno protagonisti. Ad aprire la manifestazione sarà infatti l'esibizione della GOM - Giovane Orchestra Metropolitana, un'eccellenza che il Comune sostiene da anni, mentre la new entry di questa edizione sarà l'Accademia Musicale Verdi, una realtà educativa molto attenta ai ragazzi e molto presente a Venezia, che vedrà gli allievi del corso Musical Teen mettere in scena una rivisitazione ai tempi nostri di "Romeo e Giulietta"».

Per l'assessore Mar, Marghera Estate «è l’esempio di una manifestazione che negli anni ha saputo crescere e coinvolgere sempre più i cittadini che, lo vediamo, hanno voglia di partecipare e vivere in prima persona gli spazi della città. L'edizione di quest’anno mette in risalto l’importanza delle contaminazioni, perché durante il mese di luglio a calcare il palco saranno tanti gruppi con target generazionali diversi, provenienti da tutto il territorio comunale e non solo».

Dal 2 al 19 luglio, ad attendere i cittadini sarà quindi il meglio della musica italiana e internazionale portato sul palco dalle migliori cover band. Non mancheranno i grandi classici della musica d’autore e ci sarà anche un appuntamento speciale pensato per celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo. In questo articolo il programma completo dei concerti.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 con ingresso libero. Saranno inoltre presenti punti ristoro e un’area giochi per bambini.