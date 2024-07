Marghera Estate, dal 16 al 19 luglio l'ultima settimana di concerti

Terza e ultima settimana di programmazione, dal 16 al 19 luglio, per Marghera Estate 2024, la rassegna musicale estiva, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalvivoEventi, che porta in piazza Mercato la musica e l'energia delle migliori cover band.

Il 16 luglio sul palco suonano i Radioactive, tribute agli Imagine Dragons: una scaletta fatta interamente da hit, potenza, adrenalina, proiezioni video ed effetti speciali per ricreare le atmosfere della band più radiofonica degli ultimi 20 anni. Uno show tutto saltare e cantare a squarciagola.

Il 17 luglio si canta con i Giovani Wannabe, cover band che porta tutta l’energia, l’entusiasmo e l’allegria dei Pinguini Tattici Nucleari: un concerto tributo scatenato che celebra i successi della band bergamasca ormai da anni al top delle classifiche.

Il 18 luglio è la serata dedicata al baronetto della musica pop con The Elton Show, una celebrazione dei grandi successi del cantante britannico, interpretati dal cantante-compositore di fama internazionale C.J. Marvin. Unicamente coinvolgente e molto di più di un semplice “tributo somigliante”, lo show ricrea gioiosamente il magico spirito di Elton John e la sua musica.

Gran finale il 19 luglio affidato ad ABBA Dream, una delle principali tribute-band mondiali del gruppo svedese, le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio cult. Uno spettacolo coinvolgente, accattivante, divertente, unico e soprattutto un fedele revival del celebre quartetto.

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00 a ingresso libero. Saranno presenti punti ristoro e un’area giochi per bambini.

Conclusa la programmazione musicale, per tutto il mesee di agosto l’arena di piazza Mercato propone anche per quest’estate il cinema sotto le stelle, in collaborazione con Making Movie: proiezioni all’aperto per rivedere o scoprire per la prima volta i titoli che hanno emozionato di più le sale durante i mesi invernali e vecchie glorie da rivedere ancora una volta.