A Marghera la manifestazione per gli amanti delle moto

Proposta dal Moto Club Spinea e dall’amministrazione comunale di Venezia, torna – sabato 6 e domenica 7 maggio in Piazza Mercato a Marghera – il revival del Circuito delle industrie di Porto Marghera degli anni Cinquanta, dedicata al pilota Libero Borsari, che perse la vita nelle prove della prima edizione del 1952, nonché ai centauri che corsero le gare di velocità di quell’epoca.

Il particolare momento celebrativo, con la posa di un fiore al monumento ai centauri, mira anche a sensibilizzare sulla sicurezza stradale, con un invito al controllo del veicolo e della persona prima di mettersi in viaggio non solo con la moto, ma con qualsiasi altro mezzo.

Il programma

L'evento vero e proprio viene anticipato giovedì 4 maggio, durante la giornata mondiale della sicurezza stradale, con il progetto “Piccole ruote crescono”, dedicato ai ragazzi delle scuole locali. L'iniziativa è promossa con il sostegno dei Formatori della Commissione Educazione stradale della Federmoto.

Nelle giornate del sabato e domenica sarà poi possibile visitare la mostra “Storia di moto… la moto nella storia”, dove saranno esposte le moto, le foto e i manifesti delle gare di velocità.

La sera di sabato 6 maggio si terrà l'incontro aperto a tutti "Parlando di…", ricco di immagini, notizie e racconti vissuti dai protagonisti e dagli appassionati che, direttamente o indirettamente, erano presenti in quei momenti. Ci saranno anche i fratelli di L. Borsari, la figlia di A. Dalle Fusine, gli appassionati “anziani” che erano a bordo pista, nonché i collezionisti di moto locali che hanno fortemente voluto questa manifestazione nel cuore di Marghera.

Domenica si potrà invece prendere parte alla manifestazione partecipando con la propria moto, di qualsiasi tipo e annata (se storica iscrivendola al "concorso eleganza", rivolto alle moto di oltre i 20 anni conservate e restaurate), alla sfilata del Motogiro che porterà nella zona del porto industriale, transitando in una parte della strada che fu oggetto del primo percorso del 1952 in Darsena dei Molini, passando poi in quello della banchina dell’azoto delle edizioni del '54 e '55.

Alle ore 15.00 si terrà quindi la Carellata delle "nonnine" sul viale di Piazza Mercato, con la presentazione delle moto e della loro storia mentre saranno condotte dai loro proprietari in un test di controllo.

La premiazione delle moto esposte al concorso e la precisione dei passaggi nei test concluderà infine la manifestazione.