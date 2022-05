Cinco de Mayo, all'Hard Rock Cafe la cantante messicana Maria Moctezuma

Fino al 5 maggio la primavera veneziana verrà scossa da una piccante atmosfera: Hard Rock Cafe Venezia porta in Bacino Orseolo il Cinco de Mayo, la famosa ricorrenza messicana, ormai festeggiata in tutto il mondo, che ricorda la battaglia di Puebla del 5 maggio 1862 in cui i soldati messicani sconfissero il potente esercito francese di Napoleone III. Una settimana di festa che Hard Rock Cafe vivrà con musiche e drink in pieno stile messicano.

Concerto di Maria Moctezuma a Venezia

Il giorno della ricorrenza, giovedì 5 Maggio ore 22.00, a riempire di colore e ritmo latino il palco dell’Hard Rock Cafe di Venezia ci penserà Maria Moctezuma, nota compositrice e interprete messicana impegnata nella tournee europea per la promozione del suo ultimo album Xmajaná. Maria Moctezuma è la creatrice del Raizoso Sound, una miscela di ritmi latini con preispanici, cumbia, reggaeton, tango e rock, nuova musica messicana. Nel suo spettacolo con loop station, l’artista suona dal vivo chitarra, coro, acordeon, ocarnas, zampoña, lumaca cerimoniale e piccole percussioni, per coinvolgere il pubblico in un viaggio nella magia e nella cultura messicana contemporanea.