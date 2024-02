Al Teatro a l'Avogaria va in scena "Maria"

Una storia per celebrare l’affascinante mistero della vita e l’ineluttabilità del destino. Martedì 5 marzo 2024, alle 21, presso il Teatro a l'Avogaria di Venezia va in scena "Maria" il nuovo spettacolo di Hangar Teatri Trieste per la regia di Elena Delithanassis.

Spagna, anni del franchismo: María, ex ballerina e assistente del Mago Saturno, in un pomeriggio di piogge primaverili si ritrova in mezzo ad una strada deserta con l’auto in panne. Costretta a chiedere aiuto, accetta un passaggio da un autobus diretto verso un ospedale psichiatrico: da quel momento la sua vita cambierà per sempre. Il racconto porta a teatro il realismo magico tipico di una parte della letteratura latinoamericana e narra le cose insolite che capitano nella vita e che molte volte cambiano irrimediabilmente il suo corso. Lo spettacolo, liberamente ispirato al racconto “Sono venuta solo per telefonare” di G.G. Márquez, è costellato da immagini e visioni poetiche e indaga l’affascinante mistero della vita per svelarne i suoi aspetti più segreti con uno sguardo incantato e immaginifico ma allo stesso tempo reale lucido.