Chi sono le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2023

Il Carnevale di Venezia ha scelto le sue 12 Marie. Giovani studentesse, lavoratrici, appassionate di sport estremi ma anche di yoga, infermiere, accompagnatrici turistiche, aspiranti attrici, appassionate di uncinetto, di arte e storia. La selezione si è svolta venerdì nella Sala Capitolare della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Chi sono le 12 Marie del Carnevale 2023

Al concorso si sono presentate 55 ragazze, residenti e nate nei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ecco chi sono:

Giulia Polselli, 18 anni di Oriago, studentessa

Elisa Bermani, 27 anni di Venezia, insegnante

Sara Barbiero, 27 anni di Spinea, infermiera

Agata Scarpa, 24 anni di Chirignago, studentessa

Caterina Minach, 20 anni di Mestre, studentessa

Laura Libbi,18 anni di Camponogara, studentessa

Lavinia Malerba, 19 anni del Lido di Venezia, accompagnatrice turistica

Martina Codolo, 19 anni di Sant’Erasmo, studentessa

Beatrice Raffael, 23 anni di Venezia, studentessa

Giulia Caramel, 24 anni di Mestre, studentessa

Giorgia Boldrin, 19 anni di Marcon, aspirante attrice

Matilde Grandesso, 20 anni di Mestre, studentessa

Come da tradizione, sono state selezionate dalla giuria tecnica e dalla “patron” Maria Grazia Bortolato, e nei prossimi giorni si contenderanno il titolo di Maria dell’Anno 2023 animando palazzi, feste tra Venezia, Mestre e le isole: sfileranno per calli, piazze e in gondola vestite dagli abiti sartoriali cinquecenteschi dell'Atelier Pietro Longhi che dal 2013 crea i costumi delle 12 ragazze, autentico simbolo del Carnevale di Venezia. Alle 12 Marie si uniranno in alcuni appuntamenti anche le due damigelle Veronica Boscolo e Mariam Gargiulo.

«Questa è la 24ª edizione del concorso rilanciato nel 1999 da Bruno Tosi. Io ne ho seguite 23 e ho ereditato l’organizzazione del concorso ormai 10 anni fa - racconta Bortolato - Lavoro tantissimo per tutto l’anno per arrivare a questo giorno. Sono felice di queste ragazze, delle scelte compiute dalla giuria. Sono triste per chi non ce la fa ma è un concorso e ne dobbiamo scegliere 12. L’idea geniale di Bruno Tosi di riportare nel Carnevale questa manifestazione è stata un’intuizione per la quale dobbiamo ancora ringraziarlo. Penso di fare un buon lavoro come voleva lui».

La prima uscita delle 12 Marie del carnevale 2023 è in programma sabato 11 febbraio. Dopo il rito della vestizione arriveranno a San Marco al termine di un viaggio in gondola lungo il Canal Grande, per il primo contatto con il pubblico del Carnevale di Venezia.

Claudia Marchiori: «Un'emozione essere qui in una veste nuova»

Il concorso, quest’anno, torna ad avere anche una madrina. Si tratta di Claudia Marchiori, ieri presente a San Giovanni Evangelista anche come giurata, che il concorso delle Marie lo ha vinto nel 2016; oggi fa l’attrice, e recentemente è apparsa in tv nel ruolo di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto nella fiction dedicata alla vita del prefetto ucciso in un agguato mafioso nel 1982 a Palermo. «È una grande emozione essere qui in una veste nuova - ha spiegato Claudia Marchiori - Mi sento a casa. Sono felice per aver selezionato ragazze belle non solo fuori ma che possiedono anche dei contenuti morali forti. È vero che dal 2016 la mia vita è cambiata, ma non è stata solo fortuna. Se la fortuna ti tocca poi bisogna impegnarsi ogni giorno per arrivare lontano».