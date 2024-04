Mario Biondi al Teatro Toniolo con "E tu come stai?", in omaggio a Claudio Baglioni

Il 6 dicembre Mario Biondi farà tappa al Teatro Toniolo di Mestre con il suo tour nei teatri, proponendo il singolo “E tu come stai?” in omaggio a Claudio Baglioni. Dopo i già annunciati concerti estivi di piazza San Marco (Pooh, Il Volo, Tozzi, Orchestra filarmonica veneta, La Fenice) e quelli del parco Albanese-Bissuola (Vecchioni, Gazzè, Willie Peyote e Consoli), il Toniolo completa il calendario con Mario Biondi, che arriverà dopo i concerti di Diodato e Malika Ayane.

I biglietti per il concerto sono in vendita in tutti i circuiti online. Il live in programma al Toniolo fa parte di un tour di 10 spettacoli nei teatri che, tra novembre e dicembre, copriranno tutta la penisola e che faranno tagliare al progetto Crooning Undercover il traguardo dei 100 concerti realizzati in Italia e altri 22 paesi nel mondo tra il 2023 e il 2024, confermando Mario Biondi come uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero.

A spiegare il nuovo tour è lo stesso artista: «Questa mia versione di “E tu come stai?”, realizzata con la mia prima band, i Mario Bros, vede ora la luce ma ha già compiuto 25 anni! Il primo provino risale al 1998, e abbiamo cominciato a suonarla dal vivo nel 1999. Nelle estati di quegli anni suonavamo spesso a Lampedusa: anche Claudio frequentava l’isola, ed è lì che nel 2000 gli consegnai a mano la demo di “E tu come stai?”. Poi nel 2007 l’abbiamo cantata assieme, proprio a Lampedusa, sul palco dell’O’Sciá. Anche quest’anno, come ogni anno, Claudio mi ha fatto gli auguri di buona Pasqua, gli ho risposto "aspettati una sorpresa a breve". Sono felice di condividere con tutti questo mio tributo ad un artista così importante per la musica italiana, che proprio quest’anno ha deciso di annunciare la chiusura della sua straordinaria carriera».