Al Teatro a l’Avogaria la comicità pungente di Mario Raz con "Jihad Comedy"

Appuntamento sabato 25 febbraio 2023, alle ore 21.00 sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa), con la stand up comedy: una rassegna curata da Nicolò Falcone che porta in laguna gli artisti più rappresentativi della scena italiana. Protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto.

In scena “Jihad Comedy”, live di Mario Raz con il suo repertorio di battute affilate declamate con verve istrionica. Un one man show dove si narra di una vita vissuta borderline, ricca di eventi incredibili frutto di scelte impulsive che portano a conseguenze disastrose. Tutti i conflitti e le vicissitudini di un 30enne di strada con singolari precedenti penali, un impavido idealista che gira il mondo zaino in spalla credendo sia facile ma alla fine si scontra sempre con la realtà dei fatti. Dalle continue querele che riceve da organi istituzionali a causa delle sue battute, alle opportunità lavorative sfumate per non voler scendere a compromessi, ai problemi educativi e interpersonali che sorgono quando sei poco più che trentenne e d’improvviso ti ritrovi padre di due ragazzine di quindici anni.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e - nello specifico - le certezze dello spettatore.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone che dopo la pandemia non ha perso la voglia di portare nella sua città comici da tutta Italia, alcuni già affermati altri no, ma con in comune la capacità di far ridere. «La rassegna all’Avogaria mi ha dato sempre enormi soddisfazioni – racconta –. Su questo palco si sono esibiti comici che poi hanno sfondato come Valerio Lundini, Luca Ravenna, Michela Giraud e Edoardo Ferrario».