Marta Dalla Via a teatro con "Le parole non sanno quello che dicono"

Al Teatro Villa dei Leoni di Mira arriva Marta Dalla Via con il suo "Le parole non sanno quello che dicono", con direzione tecnica e musiche di Roberto Di Fresco.

Un raffinato spettacolo triviale interamente dedicato a loro: le pecore nere del linguaggio. Marta Dalla Via l’ha fatto con il candore di un bambino e per capire quali siano i termini da non dire li ha dovuti pronunciare. Non si può? Che fare allora con queste parole? Eliminarle per sempre dal vocabolario? Le parole non possiedono un cervello e non hanno coscienza. Non possono essere buone o cattive perché non sono consapevoli, non sanno quello che dicono. Una battuta, se davvero è una battuta, non è mai solo una battuta. Ogni vero comico sa di dire all’imperatore che è nudo. Magari lui non la prende bene e va su tutte le furie. Ma il resto del mondo capisce e squarcia il velo delle illusioni con una risata. Un mini-corso di difesa concettuale da costruire e arricchire insieme al pubblico. È più importante cambiare le parole o le cose che quelle parole intendono?

Lo spettacolo rientra nel programma di Mira il Teatro fa centro 2021/2022, rassegna promossa ed organizzata dal Comune di Mira con la collaborazione del Circuito Arteven.