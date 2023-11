Cinema a 3 euro, la programmazione di martedì 28 novembre e le sale aderenti

Martedì 28 novembre, nelle sale cinematografiche di Venezia e provincia, ultimo appuntamento con le proiezioni a 3 euro, iniziativa della Regione Veneto in collaborazione con la Fice e Agis. Di seguito i film proposti.

Venezia e Mestre

Il pubblico in questo ultimo martedì di rassegna potrà approfittare della presenza in sala del critico cinematografico Andrea Curcione che presenterà alle 16.45, al Multisala IMG Candiani di Mestre il film “C'è ancora domani” (Italia 2023) di Paola Cortellesi.

In città, inoltre, al Multisala Rossini di Venezia, il critico cinematografico Giacomo Pistolato introdurrà alle 20.30, la visione di “Comandante” (Italia, 2023) di Edoardo De Angelis. Il film racconta la storia di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina che durante la Seconda Guerra Mondiale contravvenne agli ordini del suo comando per portare in salvo i 26 uomini che avevano provato ad affondarlo. Il film è in cartellone anche alle 17.15.

Sempre a Venezia, il Multisala Giorgione propone, alle 16.15, alle 20.15 e, in versione originale sottotitolata alle 18.30, “Dogman” (Francia, USA, 2023) di Luc Besson. Douglas viene rinchiuso dal padre violento in una gabbia per cani da combattimento che invece di attaccarlo lo proteggono, diventando suoi alleati nella vita. Così, in un viaggio per guarire le ferite che la sua infanzia gli ha cucito addosso, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa infrangere le regole sociali.

A Venezia Lido, sempre in versione originale sottotitolata, viene proposto, alle 20.30 al Multisala Astra, “Anatomia di una caduta” (Francia 2023)di Justine Triet, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. il film è un thriller che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi. In versione non originale verrà invece proiettato alle 17.00.

A Mestre, al Cinema Dante, troviamo alle 16.30, 18.45 e 21.00, “The old oak” (Francia., 2023) di Ken Loach. The Old Oak è un posto speciale. Non è solo l’ultimo pub rimasto, è anche l’unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l’arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un’improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara . Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare?

Doppo appuntamento al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, con l’introduzione di Andrea Curcione e alle 19.15 e 21.25 inizia la proiezione di “C'è ancora domani” (Italia 2023) esordi alla regia di Paola Cortellesi, Premio del Pubblico, Menzione Speciale Miglior Opera Prima e Premio Speciale della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Roma. Roma, maggio 1946. La città è divisa tra la povertà lasciata dalla Seconda guerra mondiale, le milizie degli Alleati in giro per le strade e la voglia di cambiamento alimentata dal referendum istituzionale e dall'elezione dell’Assemblea Costituente dei 2 e 3 giugno prossimi. In balìa di un marito padrone e di un suocero canaglia, Delia ha come unica aspirazione che la sua primogenita si sposi “bene”. Tutto sembra già scritto, ma l’arrivo di una misteriosa lettera metterà in discussione i piani stabiliti. Alle 16.45 e 19.15, invece, è il turno di “Killers of the Flower Moon” (USA, 2023) di Martin Scorsese. All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

Due le proposte questa settimana anche al Multisala IMG Palazzo: “Dogman” (Francia, USA, 2023) di Luc Besson (alle 16.45, 19.10 e 21.20) e “Killers of the Flower Moon” (USA, 2023) di Martin Scorsese alle 19.30.

Provincia

In provincia, anche il Cinema Oratorio di Robegano (ore 20.30) punta su “Comandante” (Italia, 2023) di Edoardo De Angelis, mentre al Cinema Teatro di Mirano (ore 20.15) troviamo “Assassinio a Venezia” (USA, 2023) di Kenneth Branagh. Il film è ambientato nella Venezia del secondo Dopoguerra, precisamente alla vigilia di Ognissanti. In questo sinistro scenario viene commesso un delitto e per risolvere il terribile mistero viene convocato l'investigatore Hercule Poirot, sebbene sia in pensione e in esilio volontario a Venezia.

Cinema italiano, infine al Multisala Verdi di Cavarzere, alle 21.00, con “Nata per te” (Italia, 2023) di Fabio Mollo. Il film racconta la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.