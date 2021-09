Massimo Rana, Front stage / Virgilio Patarini, Silhouette

Due inaugurazioni in simultanea nei due spazi della Galleria ItinerArte di Venezia, tra fotografia e pittura

Doppia inaugurazione alla Galleria ItinerArte di Venezia per l’apertura della stagione, tra fotografia e pittura. Si apre mercoledì 1 settembre alle h 18,30 la nuova stagione della Galleria ItinerArte a Venezia, in Rio Terà della Carità – Dorsoduro 1046 (accanto alle Gallerie dell’Accademia) con una doppia inaugurazione: nei due spazi attigui che compongono la galleria sarà presentata la mostra di pittura di Virgilio Patarini “Silhouette- Ombre della memoria” (una quindicina di opere recentissime) e la mostra fotografica di Massimo Rana intitolata “Front Stage - Ritratti sul palco”, che vede in esposizione una carrellata di foto inedite che ritraggono Pop e Rock Stars del calibro di David Bowie, B.B. King, Frank Zappa, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Billy Idol, Elton John, AC/DC, Ramones, Tina Turner, Nick Cave, e molti altri, ritratti sul palco dal fotografo milanese tra la fine degli anni Ottanta e i primi del Duemila.

Contestualmente verrà presentato anche l’omonimo libro fotografico edito nel maggio scorso da Crowdbooks. Seguirà rinfresco. Le due mostre saranno visitabili fino al 9 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Ingresso libero. (Nota: dall’11 settembre la mostra di Rana approderà poi in Valcamonica come evento collaterale sia della Biennale della Valcamonica “Arcaico Contemporaneo” che del Festival di Fotografia “Segni”).