Massimo Ranieri in concerto a Jesolo

Dopo aver ricevuto il premio della critica “Mia Martini” al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Massimo Ranieri torna in teatro con “Sogno e son Desto”. Continua così il meraviglioso viaggio insieme al suo pubblico in una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Massimo Ranieri, artista italiano fra i più amati di sempre, capace di vendere oltre 14 milioni di dischi nel mondo, sarà protagonista sul palco del PalaInvent di Jesolo il prossimo 26 aprile 2022, con inizio alle 21.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it.

Dopo 600 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, non mancheranno ovviamente le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà sé stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso.

Tra i tanti brani dello spettacolo ci sarà ovviamente “Lettera di là dal mare” presentato quest’anno al Festival di Sanremo, e “Mia ragione”, presentato a Sanremo di due anni fa quando l’artista partecipò in qualità di super ospite. Entrambi i brani scritti da Fabio Ilacqua e arrangiati e prodotti dal cantante e musicista canadese Gino Vannelli.