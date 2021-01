MasterAlive al Teatro del Parco di Mestre: primo appuntamento con Manuele Maestri

La musica torna protagonista al Teatro del Parco di Mestre. E anche questa volta lo fa con quattro laboratori gratuiti pensati per gli appassionati di musica, per chi vuole fare di questa arte la sua professione. Da fine febbraio arriva MasterAlive, ovvero un ciclo di incontri con professionisti del settore ideato dal Settore Cultura del Comune di Venezia con l’associazione Musicalive.

Appuntamento con Manuele Maestri

Dal 21 febbraio, e per quattro domeniche consecutive, sul palco del Teatro del Parco - all’interno del parco Alfredo Albanese di Mestre- si alterneranno 4 professionisti di fama nazionale pronti ad insegnare come confrontarsi con il palco, con la musica ma anche a svelare i piccoli segreti del mestiere. Al Teatro del Parco si alterneranno il bassista e musicoterapista Manuele Maestri, il batterista e produttore Ricky Quagliato (Adriano Celentano, Zucchero, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, etc.), il bassista e arrangiatore Federico Malaman (Mario Biondi, Antonella Ruggero, Adriano Celentano, Ron, etc.) e la cantante Paola Folli (Elio e le Storie Tese, Mina, Renato Zero, Vasco Rossi, X-Factor, Italia’s Got Talent, etc.).

Nello specifico il programma: domenica 21 febbraio si inizia con “Musica Senza Con ni” di Manuele Maestri, che illustrerà tecniche innovative che permettono alle persone con disabilità di poter esprimere la propria creatività grazie alla musica.

I laboratori si svolgono tutti alle ore 15 e sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e comprendono un momento per l’esibizione dei partecipanti. Per partecipare basta scrivere una mail a hybridmusic@comune.venezia.it o telefonare al numero 041.2746180 (82-84). Tutti i laboratori si svolgono nel pieno rispetto delle normative vigenti con l’ultimo Dcpm per l’emergenza sanitaria in corso.

Il Teatro al Parco, chiuso per oltre un decennio, e recuperato alla sua naturale destinazione è stato riaperto il 13 settembre scorso e si configura come sede ideale per incontri di alto livello, aperti alla partecipazione di tutti, che culmineranno nella jam al termine di ogni appuntamento.