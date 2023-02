"Il matrimonio segreto" in scena al Teatro La Fenice

A Venezia e al suo Carnevale, la Fenice dedicherà uno spettacolo cui sarà collegata una speciale iniziativa: la serata San Valentino, il 14 febbraio.

Si tratta de Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, uno dei pochissimi titoli del corpus comico settecentesco rimasti stabili in repertorio dai tempi dell’esordio a oggi. Dramma giocoso per musica in due atti, su libretto di Giovanni Bertati, sarà proposto in un nuovo allestimento diretto da Alvise Casellati, con la regia di Luca De Fusco, scene e costumi di Marta Crisolini Malatesta e light design di Gigi Saccomandi. Di grande prestigio il cast, che comprende Lucrezia Drei nel ruolo di Carolina; Juan Francisco Gatell in quello di Paolino; Martina Belli in quello di Fidalma; Pietro Di Bianco sarà Geronimo; Francesca Benitez, Elisetta; Omar Montanari, il conte Robinson.

Cinque le recite in programma: il 10 (alle ore 19.00), 12 (alle 15.30), 14 (alle 19.00), 16 (alle 19.00) e il 18 febbraio (alle ore 15.30). E in occasione della replica che cade nel giorno più romantico dell’anno, il giorno di San Valentino, al termine dello spettacolo sarà possibile gustare una cena per due persone nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.

I biglietti per gli spettacoli e per le serate a tema sono acquistabili nei punti vendita Vela Venezia Unica e online. Per informazioni e per prenotare la serata San Valentino è possibile consultare scrivere e telefonare ai seguenti recapiti: info@festfenice.com e 041 786672.