A Mestre il fumettista Matteo Alemanno presenta la sua opera dedicata a Venezia

Venerdì 10 maggio, alle ore 18.00 presso la fumetteria mestrina Multiverse Comix, l'incontro con il fumettista Matteo Alemanno, che presenterà il suo nuovo volume Disegnare (di sognare) Venezia, uscito recentemente per la collana "Art of comics" di Comicout. Seguirà poi il firmacopie.

Disegnare Venezia

Disegnare (di sognare) Venezia è un libro d’arte di grande formato che fa entrare nel mondo del fumetto, dell’illustrazione e della pittura: il volume evoca la città lagunare delle grandi navi di oggi e del 1300/1500 attraverso tavole da capogiro, dettagli, bozzetti e matite. Un volume da sfogliare per la sua bellezza, imperdibile per gli appassionati di navi antiche, di architettura e pittura, ma non solo: quella di Matteo Alemanno è anche una vera e propria opera sulla tecnica e sull’arte del colore e del disegno.

L'autore

Matteo Alemanno è un fumettista e illustratore italiano noto e celebrato anche in Francia. Dal 2016 è docente presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia ed è co-direttore della sezione "Arte del Fumetto". Ha collaborato con numerose case editrici e aziende e ha vinto molteplici premi, tra i quali quello intitolato ad Attilio Micheluzzi nel 2012.