Tra cinema e religione: Matteo Garrone dialoga con Padre Antonio Spadaro al Teatro Toniolo

Il pluripremiato regista Matteo Garrone assieme al sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione Padre Antonio Spadaro: è un grande evento inedito che fa dialogare su alti registri cinema e religione, quello che il Festival delle Idee ha pensato per il suo pubblico, giovedì 16 maggio al Teatro Toniolo di Mestre (ore 18.30).

L’appuntamento è parte de “Le Giornate delle Idee”, gli incontri di anticipazione della sesta edizione del festival, che entrerà nel vivo in autunno con i numerosi appuntamenti del programma 2024. E alle 21.00 la proiezione speciale del film “Io capitano” di Garrone all’IMG Cinemas di Mestre.



Nell’anno in cui il festival ha scelto come tema "Esplorando l’ignoto", Matteo Garrone, regista celebrato in tutto il mondo, premiato con il Leone d’Argento per “Io Capitano” alla 80. Mostra del Cinema di Venezia, vincitore di sette statuette ai David di Donatello e candidato agli Oscar per il miglior film straniero, e Padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione, eminente uomo di fede, scrittore e giornalista, provano a trovare i punti di connessione tra anima e animazione, ricerca interiore e arte della rappresentazione.

In "Noi, il cinema e la fede: esplorando l'ignoto", il tiolo dell’incontro del 16 maggio, Garrone e Spadaro indagheranno il concetto di ignoto partendo da due prospettive che, ad un primo sguardo, appaiono lontane tra loro. Eppure, a ben vedere, tanto la fede quanto la settima arte si confrontano inevitabilmente con la necessità di dare forma e sostanza a ciò che non conosciamo ma ci appartiene, aiutandoci a vedere quanto di noi stessi si cela nel profondo; con il bisogno di fare luce su ciò che sentiamo ma non sappiamo esprimere. Per cercare di comprendere e decifrare il nostro presente.

Modera l’incontro la giornalista Federica Augusta Rossi. Le prenotazioni sono chiuse per esaurimento dei posti disponibili.