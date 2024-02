Matteo Renzi protagonista all'auditorium di M9

Domenica 18 febbraio, alle ore 11 nell'auditorium di M9 a Mestre, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, presenterà il suo nuovo libro “Palla al centro”. Si tratta di un volume ricco di rivelazioni sul primo anno di governo Meloni e sulle prossime sfide che lo attendono.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per lanciare la campagna elettorale per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno, che mai come questa volta saranno decisive per dare forza e autorevolezza all’Europa.