Maurizio Vandelli ospite a Caorle della rassegna Oltremare

Maurizio Vandelli arriva a Caorle ospite di "Oltremare 2023". Lunedì 26 giugno alle ore 21 in piazza Vescovado presenterà, ad ingresso libero, il suo nuovo lavoro editoriale "Emozioni garantite" (Azzurra Music), ovvero un libro e un doppio cd. L'artista si è dedicato anima e corpo negli ultimi mesi alla sua vera passione: l'amore per le canzoni di Lucio Battisti. Nell'album si trovano delle vere e proprie perle cantante dal "Principe", canzoni che appartengono alla storia di tutti gli italiani: da "Un'avventura" a "Emozioni", da "Perché no" ad "Amarsi un po'", "Fiori rosa fiori di pesco", "Dieci ragazze", "Mi ritorni in mente".

Tutte canzoni che hanno lasciato il segno. Quest'anno, peraltro, si ricordano gli 80 anni di Lucio Battisti. E il Comune di Caorle non si è fatto sfuggire questa bella occasione per tutti gli amanti della musica italiana, in particolare del beat. «È l'unica presentazione estiva in provincia di Venezia. Nonostante le centinaia di chilometri da affrontare per gli spostamenti da un concerto all'altro, Vandelli ha voluto garantire questa partecipazione - confida Paolo Baruzzo, responsabile delle iniziative di Azzurra Music - e sarà una bella opportunità per gli amanti della musica Italia, bel beat, dell'Equipe 84 e dell'indimenticabile Lucio Battisti».

Il libro, oggetto della presentazione, racconta la notevole carriera artistica di Maurizio Vandelli ed è a cura di Massimo Cotto che ha raccolto 50 storie di vita vissuta: un tuffo negli aneddoti, nelle curiosità, nei successi, legami e collaborazioni di un artista che ha una grande storia da raccontare. Molti i contenuti che si affrontano: dall'Equipe 84 al vero legame di amicizia di Vandelli con Lucio Battisti. Basti ricordare "29 settembre", il grandissimo e indimenticabile successo dell'Equipe 84, tra i gruppi più popolari ed importanti, di fatto inizio del sodalizio Mogol-Battisti.