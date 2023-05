Lo scrittore Mauro Covacich racconta Italo Svevo a Mestre

È Mauro Covacich, lo scrittore triestino in libreria da pochi giorni con il nuovo romanzo “L’avventura terrestre” (La nave di Teseo), il prossimo protagonista del cartellone letterario In_touch 2023: giovedì 11 maggio, alle 18 nella Biblioteca Carpenedo Bissuola di Mestre, Covacich sarà artefice di una lezione raffinata ed appassionante su uno dei numi tutelari della letteratura del Novecento, Italo Svevo, uno dei tre “giganti” legati alla città di Trieste insieme a James Joyce e Umberto Saba.

“Svevo” – questo il titolo della conversazione scenica in programma a Mestre – offrirà l’occasione per unirsi alle celebrazioni del centenario de “La coscienza di Svevo”, un progetto promosso in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. È possibile sin d’ora prenotare il proprio posto gratuitamente online. L’incontro sarà aperto con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli spettatori che dispongono della prenotazione avranno accesso dalle 17.30, gli altri potranno entrare a ridosso dell’incontro per i posti eventualmente rimasti.

Mauro Covacich e Italo Svevo

Mauro Covacich conosce bene la fertile complessità che Italo Svevo, al secolo Aaron Hector Schmitz, aveva incastonato, come in un rebus, nel suo nom de plume: Italo Svevo. Ecco dunque, proprio nel 2023 che segna il centenario della pubblicazione de “La coscienza di Zeno”, un corpo a corpo scenico che lo vede protagonista, a tu per tu con una firma iconica della letteratura del Novecento.

Personaggio monumentale e sfaccettato, tardivamente riconosciuto e clamorosamente antesignano, Italo Svevo richiede al lettore una particolare attenzione e sensibilità per essere pienamente compreso e colto nella sua meravigliosa complessità. Non è sufficiente concentrarsi sulle pagine del suo libro, sul fluire delle parole, sui cardini stilistici che smantella e reinventa.

“Svevo” è una lezione in cui gli spettatori - grazie a questo straordinario docente e alla sua cultura - intraprendono un itinerario affascinante, talvolta impegnativo, sempre profondamente induttivo, attorno alla scrittura e alla personalità dello scrittore, per cogliere i concetti e gli interrogativi racchiusi in particolare, come in un caleidoscopio, nel suo capolavoro “La Coscienza di Zeno”. Un universo che si staglia sullo sfondo della coeva letteratura europea, per superarne le letture di cliché e scoprire nuovi punti di osservazione sul mondo, ma anche sulla realtà interiore di ieri, e di oggi. Muovendosi fra aneddoti di vita e analisi letteraria, portando lo spettatore in un viaggio di scoperta, Covacich, scrittore d’eccezione che calca la scena con sorprendente naturalezza, arriva al cuore anche dei giovani, le ragazze e i ragazzi che si troverà davanti, per orientarli, con una luce guida in più, all’esplorazione di questo innovativo romanzo.