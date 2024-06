Bissuola live, seconda serata: sul palco Max Gazzè

Cantautore istrionico e abile strumentista, Max Gazzè è il protagonista della seconda serata di Bissuola Live, serie di concerti all'aperto nel parco Albanese di Mestre che si è aperta ieri con Roberto Vecchioni. L'appuntamento con Gazzè è giovedì 6 giugno, alle ore 21: sul palco è accompagnato dall'Orchestra Casadei, con il progetto "Musicae Loci".

Conosciuto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè si immerge nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia e, affiancato dalle migliori orchestre popolari della penisola, porta sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che assorbe colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo è ospitato con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse.

Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte. Ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si fondono con le sonorità di Gazzè per un concerto in ogni tappa nuovo e spettacolare. Spaziando tra stili ed epoche diverse, ogni live ha una versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnotici degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniscono al background sonoro dell'artista. Così, in una commistione reciproca di note, le orchestre ridisegnano con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreta alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.

L'ingresso allo spettacolo è con biglietto unico a 20 euro, acquistabile online su www.vivaticket.com e in loco a partire dalle ore 17.30.