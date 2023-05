Al Parco Piraghetto arriva "May Day", la grande festa con sport, giochi, musica e cibo

"May Day – Dai giovani per i giovani”, un progetto di cittadinanza attiva realizzato dagli studenti dell’Istituto Bruno Franchetti di Mestre è una grande festa che si svolgerà dalle ore 17 alle 21 di sabato 27 maggio al Parco Piraghetto.

L'iniziativa nasce dalla progettazione delle classi terza E e C del liceo Bruno, impegnate nel programma "Get Up, Giovani ed esperienze trasformative di Utilità sociale e partecipazione", voluto dal Comune di Venezia. Il progetto mira a favorire la partecipazione attiva dei ragazzi, il protagonismo, la promozione della loro autonomia, l’utilità sociale e civile del loro agire sociale. "Get Up" inoltre promuove la capacità di auto-organizzazione, autonomia e assunzione di responsabilità degli adolescenti, l’acquisizione di competenze riconosciute per la propria vita professionale, l’individuazione e la valorizzazione di modalità innovative di relazione fra scuola e territorio, la riflessione e la condivisione sul piano teorico-metodologico su programmazione e attuazione di interventi rivolti ad adolescenti.

«Grazie a questo progetto che coinvolge Comune, scuola e territorio – ha spiegato l’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio – i ragazzi si sono attivati per partecipare alla vita della città, identificando delle criticità e adoperandosi per risolverle in modo propositivo: hanno perciò deciso di accendere i riflettori su una zona delicata su cui hanno avvertito la necessità di creare iniziative a loro misura. Così, con la collaborazione di Coges e delle associazioni locali, hanno organizzato un appuntamento fatto di musica, sport, scacchi, giochi da tavolo, performance, relax e buon cibo. Un momento pensato per i loro coetanei ma aperto a tutta la cittadinanza».

A “May Day” perciò sarà possibile trovare tornei di basket, pallavolo e scacchi, intrattenendosi con attività social e giochi da tavolo. Ci saranno anche un contest musicale, un’area relax e street food. Infine, i ragazzi della 3C, in collaborazione con la compagnia teatrale Farmacia Zoè, hanno organizzato una speciale performance artistica per far conoscere il significato dell’appuntamento da loro creato.