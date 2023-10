L’istituto scolastico Pacinotti ricorda le vittime del Vajont

Per lunedì 9 ottobre 2023 all’Istituto Pacinotti studenti e docenti hanno organizzato una serata per commemorare e riflettere sulla tragedia del Vajont, avvenuta sessant’anni fa, provocando la morte di quasi duemila persone, fra cui quasi 500 bambini. A partire dalle 21.00, con invito alla cittadinanza, si terrà la lettura e verrà riportata la commovente testimonianza del padre di una docente, all’epoca dei fatti giovane carabiniere in servizio nei luoghi della tragedia.

Durante la mattinata un gruppo di studenti ha raccontato nelle classi quanto avvenuto, con letture tratte da Tina Merlin e Giampaolo Pansa e Dino Buzzati. Nello scorso anno, inoltre, alcune classi dell’Istituto sono state portate in visita nei paesi della Valle del Vajont, percorrendo tutta la lunghezza della diga e attraversando il bosco sottostante il Monte Toc, dove la natura ancora porta i segni di quel terribile evento.