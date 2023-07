Una regata di voga alla veneta per ricordare Giuseppe Fongher “Bepi” e Sergio Tagliapietra “Ciaci”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 30 luglio, alle ore 10.45, si svolgerà a Pellestrina il primo Memorial Giuseppe Fongher “Bepi” e Sergio Tagliapietra “Ciaci”, la regata extra calendario della stagione remiera di voga alla veneta dedicata ai due campioni del remo mancati l’anno scorso.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Municipalità di Lido Pellestrina e la Remiera Pellestrina, nasce per ricordare i due “Re del remo”, la coppia di regatanti più famosa del Novecento, morti l’anno scorso a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Sergio Tagliapietra “Ciaci” ha conquistato nella sua carriera oltre 200 bandiere rosse: ha vinto quattordici volte la Regata Storica nei Gondolini. Ha partecipato a due Olimpiadi nel canottaggio e ha vinto tredici edizioni del palio delle Repubbliche marinare con il “galeone” di Venezia (oltre a diciotto vittorie alla regata di Murano, tredici in quella del Redentore e quattordici a Pellestrina).

In ambito sportivo il ricordo di Bepi, insieme alle tante vittorie, è legato ai quattordici successi ottenuti nella Regata Storica: il primo, col fratello Palmiro, nel 1957; i nove (di cui otto consecutivi, dal 1969 al 1976) con Ciaci e i quatto con Gianfranco “Crea" (tra il 1986 ed il 1991). Bepi ha inoltre legato il suo nome a venti successi del galeone di Venezia al Palio delle Repubbliche marinare.

La regata sarà preceduta da una messa in suffragio alle ore 9.30 nella Chiesa di Ognissanti in Sestiere Busetti a Pellestrina.

«Due campioni nello sport come nella vita – racconta il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto – Vogliamo contribuire a mantenere vivo il loro ricordo, così come resteranno indelebili le loro vittorie in Canal Grande».