Torna la pallavolo femminile in campo San Giacomo dell’Orio e il “Memorial Francesca Bardelle”

Torna la pallavolo femminile in campo San Giacomo dell’Orio a Venezia per il torneo “Memorial Francesca Bardelle”, sponsorizzato quest’anno Antenore Energia e con la partnership dell’Istituto per il Credito Sportivo: venerdì 17 e sabato 18 settembre saranno 4, come tradizione, le squadre che si affronteranno all’aperto in un ambiente permeato di entusiasmo popolare.

A sfidare, in semifinale, le padrone di casa del C.U.S. Venezia Antenore Energia saranno le ragazze del C.U.S. Torino (venerdì, ore 20.00), anticipate dall’altro incontro eliminatorio fra C.U.S. Bergamo e C.U.S. Padova (ore 17.30); le finali si terranno sabato alle ore 16.30 (3°-4° posto) e 18.30 (1°-2° posto). Nella mattinata di sabato 18 settembre, si ripeterà l’Open Day cussino in campo San Giacomo dell’Orio: ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni saranno guidati da tecnici qualificati alla scoperta di alcune delle discipline praticate dal C.U.S.Venezia.

«È una grande soddisfazione riuscire a portare anche quest'anno la pallavolo in campo San Giacomo - dichiara Massimo Zanotto, Presidente del C. U. S. Venezia, organizzatore del!l'evento - E' una tradizione, che si rinnova da 46 anni per una manifestazione, che è diventata un punto di riferimento anche per la comunità veneziana. Giocare in un angolo caratteristico di Venezia è sempre emozionante e ce lo confermano i commenti di chi ha avuto il piacere di partecipare. Ringrazio le Università, il Comune, i nostri partner ed i presidenti dei C. U. S. di Bergamo, Padova e Torino, che hanno accettato il nostro invito.»

