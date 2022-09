Parte il Memorial Luca Silvestrin a Jesolo: c'è anche la Reyer

Mancano meno di dieci giorni al 1° Memorial Luca Silvestrin, che animerà il PalaCornaro di Via M-L. King 5 a Jesolo, per la seconda parte di Basketball “in” Jesolo evento che ha visto a maggio la sua espressione over 65.

Il quadrangolare di Serie A che proporrà sul parquet veneto formazioni del calibro di Napoli, Treviso, Trieste e Venezia è quindi oramai alle porte e sarà, novità di quest’anno, organizzato dall’Associazione Che Spettacolo. Ed è proprio il Presidente della Che Spettacolo, Massimo Piubello, a dire la sua a pochi giorni da una kermesse cestistica di altissimo livello: «Essere stati scelti dal Comune di Jesolo, dopo altre iniziative anche non cestistiche come "In"sieme Anziani organizzate nella cittadina veneta, è motivo di vero orgoglio per noi tutti della Che Spettacolo. Il tradizionale torneo di Jesolo non cambia solo organizzatore ma denominazione, diviene Basketball "in" Jesolo, e immagine a 360°, con una fondamentale collaborazione quale quella con la locale società Basket Club Jesolo che ci auguriamo di poter concretamente aiutare come è già avvenuto con il quadrangolare di maggio, dedicato al basket over 60. Un appuntamento quello del prossimo weekend molto vicino all'inizio del campionato che garantisce, grazie alle partecipanti un oggettivo spettacolo nel ricordo del compianto Luca Silvestrin indimenticabile uomo, prima che giocatore, scomparso un anno fa.»

Luca Silvestrin, al quale è intitolato il memorial, è scomparso nell’agosto 2021 lasciando un grande lutto nel mondo della pallacanestro ma altrettanti grandi ricordi: ala/pivot di 205 centimetri classe 1961, nato a Venezia, ha toccato diverse piazze italiane quali la stessa Venezia, Pesaro, Forlì, Perugia, Udine, Livorno, Pistoia, Torino e Oderzo, prima di chiudere la carriera proprio alla Reyer Venezia, con 578 presenze in Serie A. Il programma della manifestazione vedrà le semifinali al venerdì 23 (ore 19.00 - Gedi Napoli vs Nutribullet Treviso; a seguire Pallacanestro Trieste vs Reyer Umana Venezia) e le finali di sabato 24, con la finale di consolazione alle ore 19.00 con successiva finalissima: per l’evento è previsto l’ingresso giornaliero a euro 10,00 con prevendita sul circuito online Vivaticket.