A Mirano tornano i mercatini di antiquariato e la mostra di motocicli

Mirano anticipa di qualche giorno la primavera e per il tradizionale appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo “Gli oggetti dei nonni”, schiera domenica in piazza ben 150 espositori, tra antiquari professionisti, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage. Torna dunque nel giorno della festa del papà l’appuntamento mensile miranese, diventato ormai uno dei più apprezzati del calendario per gli appassionati del settore e non solo.

Ad animare la giornata, organizzata come sempre da Confcommercio del Miranese e Comune di Mirano, ci saranno anche oltre 60 dei migliori modelli da esibizione del Moto club Mirano e per l’occasione i negozi del centro di Mirano potranno rimanere aperti, garantendo una giornata di shopping a tutti i visitatori.

Immancabile anche questa domenica l’appuntamento a tavola con una quindicina di ristoratori e locali aderenti al percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", che proporranno menù tipici di stagione legati al territorio e alla storia locale.